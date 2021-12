Le pagelle di Saelemaekers: vuole spaccare il mondo, spacca la partita. Incontenibile

Tra i migliori della sfida vinta dal Milan contro l'Empoli per 4-2 al Castellani c'è sicuramente Saelemaekers, capace di trasformare la rabbia per la panchina contro il Napoli in una prestazione di altissimo livello. Per la Gazzetta si vede subito che "vuole spaccare il mondo e spacca la partita spingendo come un diavolo". Per il Corriere dello Sport "dà il via alle tre azioni da gol dei rossoneri e in più conquista la punizione del 3-1". Tuttosport va in controtendenza concedendogli un semplice 6 in pagella e scrivendo: "Non si tira mai indietro e alla fine strappa la sufficienza. Ma deve aumentare la qualità delle sue giocate". Il Corriere della Sera invece scrive che "quando strappa è incontenibile" e che "è dura stargli dietro". Per MilanNews è il migliore in campo e poi aggiunge: "Entra in tutti e quattro i gol, salta gli uomini come se fossero birilli e ha una grande voglia di far vedere che le panchine delle ultime due gare sono state ingiuste". Infine TMW: "Il pacco dono della formazione rivela una sorpresa: il belga col cognome da scioglilingua. Complicato pure da marcare: dalle sue idee nascono i due gol di Kessie".

I voti

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 7

MilanNews - 7,5