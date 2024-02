Le pagelle di Stefano Pioli dopo la sconfitta contro il Monza

Il principale responsabile della brutta prestazione contro il Monza, non può che essere Stefano Pioli. Lo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa, nel post partita, si è addossato tutte le responsabilità della sconfitta contro i vicini di casa brianzoli. E anche le pagelle di oggi sui principali quotidiani sportivi seguono (quasi tutti) questa linea. L'unica eccezione è la Gazzetta dello Sport che dà l'insufficienza ma non grave, nonostante Pioli abbia sbagliato la formazione.

La rosea giudica Pioli con un 5.5 e scrive: "Turnover bocciato per direttissima: male tutti. Ha il merito di non andare per il sottile con il triplo cambio al 45'". Molto più duro il giudizio del Corriere dello Sport che stampa Pioli con un 4.5: "Che svarione l'ampio turnover iniziale, troppi errori e tre punti buttati". Anche Tuttosport dà 4.5 a Pioli ma il giudizio è più sintetico: "Prova subito sula propria pelle cosa vuol dire giocare il giovedì in Europa".