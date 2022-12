Le pagelle di Theo Hernandez: lo scassinatore perfetto. Fa il suo anche in fase difensiva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo gol ad un Mondiale non si scorda mai, figuriamoci se realizzato in una semifinale. Theo Hernandez segna e merita un 6,5 per La Gazzetta dello Sport nel 2-0 che la Francia rifila al Marocco: "Scassinatore perfetto, trova in un attimo la combinazione per aprire la cassaforte del Marocco. Dietro, qualche leggerezza a cui comunque riesce a porre rimedio". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Segna il gol più importante della sua vita dopo aver seguito con fiducia un'azione confusa. Poi prende botte e rischia un rigore su Boufal". Il terzino sinistro del Milan gioca addirittura una partita da 7 per Tuttosport: "Segna l'1-0 con gesto tecnico volante tutt'altro che semplice. Fa il suo anche in fase di non possesso palla, quando è preso di mira in continuazione". Infine è da 7 per TMW: "Stasera attacca la fascia come al Milan e i risultati sono gli stessi. Realizza il gol che sblocca la partita, un'acrobazia degna del miglior Ibrahimovic".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5