Le pagelle di Theo Hernandez: non ha più benzina nelle gambe dopo Doha

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il momento no di Theo Hernandez. L'esterno del Milan non si è praticamente mai visto nella serata di Riyad. "Altra serata non degna del suo talento - il commento alla pagella della Gazzetta dello Sport -. Senza sprint, piatto, distratto su Darmian". "Il vero Theo è rimasto a 600km da qui - scrive il Corriere della Sera - a Doha: non c'è con la testa né con le gambe". Questo invece il commento di TMW: "Sembra avere le pile scariche, dopo il Mondiale". "Viene sempre preso in mezzo sulla fascia dall’inserimento del centrocampista o dell’esterno nerazzurro - riporta invece Milannews.it -. Non spinge, fisicamente è molto giù e lo paga. Scarico".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 4,5