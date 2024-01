Le pagelle di Theo Hernandez: una MotoGP in una gara di Moto2. Troppo superiore

Nella serata perfetta del Milan, che vince 4-1 contro il Cagliari e approda ai quarti di Coppa Italia, non poteva mancare la super prestazione di Theo Hernandez, da 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Hanno iscritto una MotoGP a una gara di Moto2. Troppo superiore per cilindrata: se parte, arriva. Due assist con menù degustazione: il primo è un lancio, il secondo uno slalom. Da difensore centrale...". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Nell’emergenza gioca da centrale, ma non dimentica il suo ruolo naturale e manda due volte in porta Jovic in maniera chirurgica. Una serata positiva sotto tutti gli aspetti". Anche Tuttosport non cambia: "A proposito di cose pirotecniche: l’assist sul primo gol è prelibato, ma la giocata che porta al raddoppio è da goduria massima. Perfetto anche in fase difensiva".

Proseguono gli elogi con i 7,5 del Corriere della Sera e di MilanNews: "Guida Simic in mezzo alla difesa. Confeziona l’assist per il gol del vantaggio milanista con un lancio perfetto per Jovic. Al 43’ decide di scaricare sul campo tutti i cavalli della sua power unit, salta mezzo Cagliari e apparecchia il raddoppio ancora di Jovic". Infine è da 7,5 pure per TMW: "Dietro i gol di Jovic c'è la sua mano. Anzi, il suo piede. Pur giocando centrale non perde la sua natura da terzino straripante. L'azione che porta al 2-0 è un coast to coast che riporta alla mente una sua prodezza contro l'Atalanta, chiusa in quel caso da un suo gol. Bello anche il lancio che propizia il gol del vantaggio".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5