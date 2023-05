Le pagelle di Theo - La Frecciarossonera travolge la Lazio con una fuga di 80 metri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il gol è bellissimo, perché è un capolavoro di lucidità. L'unico problema è che non ci sia nessun altro che lo fronteggia fino al limite dell'area se non Milinkovic-Savic. Come sempre, Theo Hernandez è un Frecciarossa. "Travolgente, la Lazio non lo argina. Un gol strepitoso, con fuga di circa 80 metri su innesco di Maignan, e con taglio da sinistra al centro. E a chiudere, il tracciante ondulatorio di sinistro", è la ricostruzione del golazo del laterale del Milan che troviamo questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Voto 8 in pagella secondo la rosea, leggermente inferiore per il Corriere dello Sport: "Ingaggia subito un bel duello con Felipe e alla mezz’ora chiude il conto, scavalcando Provedel a capo di una volata lunga settanta metri. Un gol bellissimo", si legge sul quotidiano romano.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 8