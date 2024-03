Le pagelle di Theo: non è carino far girare una Formula1 in terza

Se il Milan ha vinto "solo" 4-2 con lo Slavia Praga, sarà pure per le sue amnesie difensive che hanno complicato la serata alla squadra di Stefano Pioli, in superiorità numerica dal 26' per l'espulsione di Diouf e che invece porta a casa un risultato sì positivo, ma non certo straordinario in vista del ritorno in Repubblica Ceca, comunque più che abbordabile visto un avversario non insuperabile. Comprese quelle di Theo Hernandez, giudicato in maniera unanime il peggiore in campo nella gara di Europa League di ieri sera. 5 sulle pagelle di TMW: "Stasera nessuno strappo a cento all'ora. Non gioca al 100% e sul secondo gol dello Slavia commette una ingenuità stringendo troppo al centro: Schranz ringrazia".

Voto 5 anche per La Gazzetta dello Sport: "Non è carino far girare una F1 in terza. Non accelera, non fa male e sbaglia due volte". Si sale di mezzo voto per Tuttosport: "In una serata in cui non brilla offensivamente, è pure sbadatissimo nella marcatura su Schranz in occasione del gol di quest’ultimo". 5,5 anche per il Corriere dello Sport: "Si fa vedere meno in fase offensiva, in leggero ritardo nella chiusura su Schranz".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5,5