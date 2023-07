Le pagelle di Thiaw: l'"uomo-gru" dalla prestazione "tosta"

Malick Thiaw nella partita amichevole contro la Juventus che si è giocata nella notte italiana a Los Angeles, è stato uno dei migliori in campo in assoluto: gol e assist per il centrale tedesco che, invece, ha patito un po' la condizione non ottimale nell'uno contro uno di fronte ad avversari veloci. In generale, però, valutazioni positive con Gazzetta dello Sport che dà 6.5 al tedesco e scrive: "L'uomo-gru: di testa sono quasi sempre sue". Ancor più positivo il giudizio di Tuttosport che gli mette 7: "Prestazione tosta".