Le pagelle di Thiaw: San Siro ha un nuovo mito. E ora chi lo toglie dai titolari?

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"San Siro ha un nuovo mito e viene dalla Germania". Questo il commento con cui la Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Malick Thiaw contro il Tottenham. Il difensore, partito titolare nell'11 di Pioli, è tra i migliori in campo raccogliendo voti altissimi. "E ora chi lo toglie?", si chiede La Gazzetta, a cui fa eco il Corriere dello Sport: "Non sbaglia neanche la punteggiatura". 7 in pagella per TMW, che si proietta sul futuro: "Il tedesco aveva già fatto vedere di essere in grande rimonta nelle gerarchie ed è a ragione titolare. E con queste prestazioni lo sarà ancora a lungo".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews:7