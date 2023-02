Le pagelle di Thiaw: sembra un veterano. Un francobollo che annulla Hojlund

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan conferma di aver superato il momento di crisi battendo agilmente per 2-0 l'Atalanta di Gasperini. Si conferma tra i più in forma il giovane Malick Thiaw, ormai una certezza per Pioli e i rossoneri. La Gazzetta dello Sport scrive: "Un francobollo su Hojlund: la cartolina danese non arriva mai a destinazione". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Sembra un veterano e anche con l'Atalanta dimostra di non essere in rossonero per caso". Tuttosport lo applaude così: "Si conferma un difensore di spessore: questa volta la vittima è il quotato Hojlund". Quasi esaltante la valutazione di MilanNews: "Si mangia Hojlund, il bomber del momento, con una prova devastante. È un colosso che si muove con la forza e la precisione di un longilineo". Infine il giudizio di TMW: "Spesso deve prendersi in consegna Hojlund, lo fa con attenzione e intelligenza nel primo tempo. Prende un giallo per un pestone a Maehle, ma è difficile da saltare".