Le pagelle di Tomori: calce e martello, sembra tornato quello della stagione dello Scudetto

Il leader ritrovato. Dopo un periodo complicato, Fikayo Tomori si è ripreso il Milan a suon di grandi prestazioni. Perfetto in marcatura su un cliente difficile come Fullkrug, l'inglese non lascia spazi agli avversari e commette solo una sbavatura. Per Tuttomercatoweb.com "conferma le buone prove viste contro Cagliari e Lazio. Concentrato, pressa alto e tiene a bada gli attacchi avversari", mentre MilanNews.it afferma che "sembra essere tornato sui livelli della stagione dello Scudetto. Attentissimo, preciso negli anticipi, propositivo anche in avanti. Non molla di un centimetro". Chiosa con La Gazzetta dello Sport: "Calce e martello. Calce per tenere insieme il muro, salva 3 volte sugli attacchi avversari. Martello perché è attento e aggredisce".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7

MilanNews.it 7