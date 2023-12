Le pagelle di Tomori: salvataggio da telefilm, è il migliore

vedi letture

Prestazione superba di Fikayo Tomori. Il difensore del Milan ha tenuto in piedi la sua squadra nell'importante successo di Newcastle che ha regalato almeno l'Europa League alla squadra di Pioli. "Il Milan barcolla ma non crolla perchè Fik lo tiene in piedi - il commento della Gazzetta dello Sport - reattivo, lucido, mai un errore tranne…il tiro sul palo. Il salvataggio su Almiron è da telefilm: all’ultimo secondo utile, prima della sigla". "Miracoloso sul tiro-cross di Joelinton - scrive Tuttosport -. Al ritorno in patria è il migliore del reparto difensivo rossonero".

Questa l'analisi di TMW: "Ultimo baluardo rimasto tra i centrali difensivi, salva il salvabile e anche oltre. Potrebbe persino segnare nei minuti di recupero, ma il suo pallone finisce sul palo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7