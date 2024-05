Le pagelle di Tomori: serataccia per il centrale, forse la peggior prestazione in rossonero

Prestazione negativa per Fikayo Tomori. Tanti errori del difensore del Milan nel match contro il Torino. "Lascia Tameze in area - commenta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Non guarda Ilic sul 2-0. Perde due duelli con Zapata per il 3-0. Tris. Se è questo, al Milan serve un leader difensivo". "Anche lui si perde Zapata in occasione del gol granata - analizza Tuttosport -. Una disattenzione che ha complicato in maniera determinante la partita del Milan".

"Urla e si infuria per le imprecisioni dei compagni ma - si legge sul Corriere dello Sport - pure lui non è esente da colpe". Questo quanto scrive TMW: "Forse la più disastrosa prestazione della sua esperienza al Milan. Ha colpe chiare su due gol, lasciando troppo liberi gli uomini in area di rigore, e praticamente non ne imbrocca una".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5,5