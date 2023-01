Le pagelle di Tomori: Willy il Coyote, sembra un lontano parente di se stesso

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata difficile per il Milan e per la difesa. Non è esente da critiche Fikayo Tomori, in difficoltà come tutto il pacchetto arretrato di fronte agli attaccanti nerazzurri. "Il gol di Lautaro è da alzare bandiera bianca" riporta la Gazzetta dello Sport. "Una serata da Willy il Coyote - è il commento del Corriere della Sera - all'inseguimento quasi disperato di Dzeko". Questo invece quanto riporta TMW: "Appare in difficoltà, anche nella gestione del pallone di fronte agli arrembaggi nerazzurri, poi quell'errore clamoroso anche in occasione del 3-0". "Lontano parente del centrale sicuro e attento visto in passato, sembra essere sempre mezzo passo in ritardo" scrive invece Milannews.it.

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 4,5