Le pagelle di Tonali: fa innamorare i milanisti, modalità lavatrice

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Sugli scudi anche Sandro Tonali, in serata di grazia nella mediana rossonera. Per la Gazzetta dello Sport è una di quelle sere "in cui fa innamorare i milanisti" e poi lo definisce "reattivo, deciso, intelligente". Secondo Il Corriere dello Sport "c'è intelligenza calcistica in tutto quello che fa: nell'impostazione e soprattutto nel lavoro in fase difensiva". Tuttosport scrive che fa un "gran lavoro per impedire al centrocampo del Napoli di viaggiare" poi aggiunge "esemplare la palla rubata a Zielinski per il 3-0". MilanNews lo definisce "mostruoso" e poi scrive: "Una prestazione degna di quelle dello scorso anno e della prima parte di questa stagione". Infine la valutazione di TMW: "in modalità lavatrice, recupera e ripulisce palloni vaganti in mezzo al campo. All'attivo anche un assist".