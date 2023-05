Le pagelle di Tonali: i finali di stagione lo esaltano, prestazione da leader

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Altra prova da grande leader da parte di Sandro Tonali, che mette anche la sua qualità nel 5-1 del Milan sulla Sampdoria. L'8 rossonero prima manda in porta Leao, guadagnando così il calcio di rigore realizzato da Giroud. Poi, serve Brahim Diaz in area che a porta vuota non sbaglia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i finali di stagione lo esaltano. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

Gazzetta: 7,5

CorSera: 6,5

Tuttosport: 7

CorSport: 7