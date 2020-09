Le pagelle di Tonali - Prima da titolare senza strafare: bada al sodo e non sbaglia nulla

Una prima da titolare positiva e senza strafare. Sandro Tonali, allo Scida contro il Crotone, ha giocato semplice, cucendo la manovra e rendendosi utile in fase di costruzione. "Un bell'esordio da titolare" anche secondo La Gazzetta dello Sport, che prosegue: "Gioca una partita intelligente, taglia il campo con sapienza. E un paio di volte si dimostra utilissimo anche ripiegando in area Milan". Letture simili anche nelle pagelle odierne del Corriere dello Sport e di Tuttosport: rispettivamente, "ha personalità, non è al top ma crescerà" e "stupisce per la calma olimpica con cui gestisce ogni situazione, non sbaglia nulla". In attesa di brillare, l'ex Brescia bada così al sodo e prende le misure di quello che, con ogni probabilità, sarà il suo centrocampo per tanti, tanti a venire.

Questi tutti i voti odierni di Sandro Tonali:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

MilanNews: 6