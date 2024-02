Le pagelle di Tuttosport: "Adli regala lampi di regia"

vedi letture

Sono positive le pagelle dei giocatori del Milan dopo la gara contro l'Atalanta. La vittoria non è arrivata, è vero, ma Pioli dopo una settimana difficile può guardare di buon occhio la prestazione globale dei suoi uomini. A spiccare, inevitabilmente, è Rafael Leao (7.5): "Serata da leader tecnico. Pronti via e disegna un arcobaleno che fa venire giù San Siro. È in buona condizione, un pericolo costante per la Dea". Ma non distante dal portoghese c'è Yacine Adli che come dice il titolo delle pagelli "regala lampi di regia". Il voto è 7: "Primi 45 minuti eccezionali fra verticalizzazioni, interdizione e chiusure. Ripresa ordinaria". Stessa valutazione anche per Matteo Gabbia: "Ancora a ottimi livelli, controlla bene Miranchuk e poi Lookman".

Ampia sufficienza anche per Theo, Florenzi, Thiaw e Loftus-Cheek (6.5). Ottima anche la valutazione per Stefano Pioli (6.5): "Il Milan schiaccia l’Atalanta nella sua metà campo (72% di possesso palla nel primo tempo), ma nella ripresa non trova il guizzo decisivo". L'unica insufficienza, non grave, pesa sulle spalle di Olivier Giroud (5.5): "Partita complicata con Djimsiti, in più il calcetto su Holm che porta al rigore dell’1-1. Nella ripresa qualche sponda".