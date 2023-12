Le pagelle di Tuttosport: Bennacer è la "dinamo" del Milan

Le pagelle di Tuttosport sulla sfida tra Milan e Sassuolo, incoronano come migliore in campo tra i rossoneri Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è apparso quello dei vecchi tempi (7): "Nonostante sia ancora in rodaggio, è ugualmente la dinamo del Milan come prova pure l’assist al bacio per Pulisic sul gol. La sua partenza per la Coppa d’Africa è una notizia nefasta per Pioli".

Tra i positivi c'è anche Mike Maignan (7): "Si riscatta dopo le ultime prestazioni negative. Prima strappa applausi deviando in angolo il tiro di Berardi (33' st) poi è un mostro di sicurezza su Laurienté. In mezzo tante altre buone cose, pure con i piedi". Bene anche Pulisic (6.5), autore del gol: "Il gol dà una bella mano di bianchetto a una prestazione alquanto scolastica". Bocciato Rafael Leao (5): "La minestra è sempre la stessa: qualche spunto, molte pause e la solita indolenza di fondo. Quando esce, piovono anche fischi: il caso è aperto".