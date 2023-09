Le pagelle di Tuttosport dopo Roma-Milan: "Reijnders: l'intelligenza"

Tuttosport ha proposto le pagelle di Roma-Milan questa mattina. La copertina se l'è presa Tijjani Reijnders, autore ancora una volta di una prestazione molto convincente. Così ha titolato il quotidiano: "Reijnders: l'intelligenza".

Per l'olandese un bel 7, con questa motivazione: "Dinamico, essenziale, intelligente". Lo stesso voto viene assegnato a diversi giocatori rossoneri. Calabria ("Serena gestione della fascia destra, con parecchie libertà in appoggio"), Theo ("Ogni avanzata sulla sinistra offre patemi"), Loftus-Cheek ("Non solo fisico. L'inglese sa come trattare il pallone e aggredire il campo"), Krunic ("Lo vedi poco, lo senti tanto"), Pulisic ("In fascia non concede requie"), Giroud ("Inizio di stagione da incorniciare") e Leao ("Le sue incursioni generano il panico").