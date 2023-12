Le pagelle di Tuttosport: il Milan parla francese con Maignan e Theo

vedi letture

Le pagelle di Tuttosport questa mattina evidenziano il ritorno di una prova globalmente positiva per il Milan, dopo la vittoria con il Frosinone. A spiccare, anche se non autori dei gol, sono i due francesi. Adattato a centrale Theo si merita un 7: "Bene in avanti a spingere, bene come centrale, il terzo gol della sera nasce dal suo piede". Maignan prende 6.5 anche se fa tutto, parate decisive e assist: "Maignan è tornato il portiere delle parate importanti, su Cuni, e pure il portiere assistman, perché è lui a lanciare Pulisic sul 2-0".

Il migliore in campo è, però, Luka Jovic (7.5): "Col Borussia ci era andato vicino e aveva preso il palo, col Frosinone finalmente si sblocca e festeggia la prima rete da milanista. Fa pure assist". Bene anche Pulisic (7): "Recupera il pallone che dà il là all’azione del gol dell’1-0. Non contento, si esibisce pure in una perla che vale il raddoppio. Positivi anche Tomori, Florenzi e Musah (6.5). Sospiro di sollievo per Stefano Pioli (7). Non sufficiente, l'unico, Samuel Chukwueze (5.5): "Contro il Borussia aveva dato segnali di positiva crescita, invece ieri sera non ha azzeccato un dribbling".