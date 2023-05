Le pagelle di Tuttosport: Kalulu involuto, Rebic-Origi assenti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche Tuttosport, come prevedibile, calca la mano sulle pagelle dei rossoneri dopo la deludentissima prestazione contro lo Spezia. A farne le spese soprattutto sono Kalulu, Origi e Rebic (4.5). Sul classe 2000 francese: "Una involuzione senza freni". Sull'attaccante belga: "Non fa la differenza né sul fisico, né sulla velocità, né per la tecnica".

Sul croato: "Finisce subito fuori dai giochi, come capitato troppe volte in stagione". Il resto sono una sequela di brutti voti, fatta eccezione per Sandro Tonali (6): "Lotta e prova a dare una scossa alla squadra, inascoltato". Sufficienza anche per Diaz, Theo e Maignan.