Le pagelle di Tuttosport: Leao a vuoto, il migliore è Tatarusanu

L'edizione di questa mattina di Tuttosport nelle pagelle della partita di ieri tra Milan e Torino incorona come migliore in campo Ciprian Tatarusanu (7): salva su Sanabria e come nel derby è considerato il migliore tra tutti. Bene anche chi ha confezionato il gol: l'asse francese Theo e Giroud viene premiata con un 6.5. Rimandati si Diaz che Krunic e Kjaer (5.5), mentre è bocciato Leao (5): da seconda punta non riesce a mettere l'acceleratore.