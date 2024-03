Le pagelle di Tuttosport: Leao protagonista, Theo si accende

Una prestazione positiva, con tanto di qualificazione, non può che avere pagelle positive per il Milan. Oggi Tuttosport premia in particolar modo Rafael Leao che ieri è stato protagonista assoluto con un gol e un assist, ma non solo. Il voto per il portoghese è un 7.5: "Fornisce l’assist per il gol di Pulisic e successivamente entra nel triangolo con Theo per il 2-0 di Loftus-Cheek. Il 3-0 è bellissimo, da numero 10 del Milan". Lo stesso voto è riservato all'altro migliore in campo che è Christian Pulisic: "Prestazione di spessore quella di Capitan America. Stanek gli nega il gol nell’uno contro uno, ma poi lui si rifà sbloccando la gara. È sempre dentro la partita e arriva a undici marcature stagionali, eguagliando il suo record fissato nella stagione 2019-20". Ottimo anche Loftus-Cheek, 7: "Gol numero 9 in stagione, a meno tre dal record di Nocerino, e lo fa da bomber consumato, andando a mettere dentro l’assist di Theo".

Positive anche le prestazioni di Theo Hernandez, Gabbia, Musah e Mike Maignan, che si meritano tutti un 6.5 in pagella. Nello specifico sul terzino francese questo è il giudizio: "Si accende nel momento decisivo della partita con sgasate e assist. Nel secondo tempo si gestisce". L'unica insufficienza leggera è per Chukwueze che entra e non incide, 5.5: "Vero che entra a partita in ghiaccio, ma deve fare di più". Infine c'è il 7 per Stefano Pioli: " Il Milan soffre all’inizio, poi fa il Milan e si porta a casa la qualificazione".