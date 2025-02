Le pagelle di Tuttosport: Leao si salva, Maignan non dà più sicurezza. Jimenez il peggiore

Il Milan cade a Bologna e vede spegnersi anche le ultime speranze Champions che aveva. Dopo la sconfitta di Torino ci si aspettava una squadra decisa, vogliosa di portare a casa il risultato, ma invece gli uomini di Conceiçao si sono confermati essere ancora una volta fragili e presuntuosi.

Migliore in campo tra le file del Milan Rafael Leao, premiato da Tuttosport con una sufficienza (voto 6) frutto del gol che ha permesso al Milan di andare negli spogliatoi in vantaggio. Sufficienza anche Thiaw (voto 6), nononstante la sbavatura iniziale che ha seriamente rischiato di fargli mettere a referto il secondo autogol in due partite.

Per il resto non c'è da salvare praticamente niente e nessuno. Compreso Maignan (voto 5,5) che continua continua a non dare sicurezza, le valutazioni dei giocatori sono tutte insufficienti, a partire da quella del Bebote Santiago Gimenez (voto 5.5), nonostante l'assist a Leao. Male anche Joao Felix (voto 5), Pulisic (voto 5,5), Theo Hernandez (voto 5) e Reijnders (voto 5,5). Tra tutti, però, il peggiore in campo non è stato neanche Pavlovic (voto 5,5), colpevole sul gol di Ndoye, bensì Alex Jimenez (voto 4,5), che ha sofferto per tutta la partita Dominguez sbagliando anche in occasione del raddoppio bolognese su Cambiaghi.