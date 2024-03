Le pagelle di Tuttosport: Leao vola, Theo sbadato. Maignan in ritardo

Le pagelle del Milan pubblicate questa mattina su Tuttosport ricalcano un po' la prestazione rossonera: alcune sono dolci, altre sono amare. Partiamo da Stefano Pioli che si piazza un po' a metà tra queste due definizioni, prendendosi un 6: "Il Milan porta a casa un successo importante, ma i due gol presi in superiorità numerica non gli faranno piacere". Il migliore in campo è Rafael Leao, 7: "Per oltre mezz’ora è assente dal gioco, ma appena gli arriva il pallone fa l’assist per Giroud e quando si accende di nuovo fa un’azione pazzesca per il poker finale". Lo stesso voto se lo merita Christian Pulisic: "Un gol sul finale che pesa tanto quanto l’essersi procurato l’espulsione e una partita con la solita generosità". Bene anche Loftus-Cheek, Reijnders e Florenzi premiati con un 6.5.

La nota negativa maggiore è Theo Hernandez che vive una prestazione al di sotto dei suoi standard e viene giudicato con un 5.5 in pagella: "In una serata in cui non brilla offensivamente, è pure sbadatissimo nella marcatura su Schranz in occasione del gol di quest’ultimo". Ma anche Mike Maignan riceve lo stesso voto, ritenuto parzialmente colpevole sul primo gol ceco: "In ritardo sul tiro del pari scoccato da Doudera, intervento così e così che macchia la sua prestazione".