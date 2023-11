Le pagelle di Tuttosport: "Musah entra e fa disastri"

vedi letture

Le pagelle di Lecce-Milan di Tuttosport questa mattina, mettono in risalto la prestazione negativa dei rossoneri mantenendo solo qualche picco positivo per chi si è distinto nel primo tempo. In questo senso il migliore dei rossoneri è Tijjani Reijnders (7): "Gol da top player. Colpisce anche un palo. Chapeau". Sopra la sufficienza ci arrivano anche Calabria e Krunic (6.5). Bocciati invece due nuovi acquisti.

Da una parte Chukwueze che aveva una grande opportunità (5): "Non una partita esaltante, la sua, però con Dorgu è stata una bella lotta". Dall'altra Yunus Musah, vittima di una scelta non felice del suo allenatore (4): "Non ne fa una giusta, neanche per sbaglio.". Anche Stefano Pioli si merita un'insufficienza piena (5): "Bene nel primo tempo, il crollo totale nella ripresa. Sembra confuso: inspiegabile mettere Musah su Banda anziché Florenzi. Il Var e Abisso lo salvano."