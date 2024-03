Le pagelle di Tuttosport: Okafor interessante, Jovic fantasma

vedi letture

Le pagelle del Milan proposte questa mattina da Tuttosport dopo la gara vinta a San Siro contro l'Empoli, raccontano un po' la prestazione dei rossoneri che è stata caratterizzata dal minimo sforzo, massimo risultato. Il migliore in campo è Christian Pulisic, autore del gol vittoria, che si merita un 7 in pagella: "Era già il migliore prima del gol, l’unico capace di inventare qualcosa di diverso sullo spartito. Quando esce, scrosciano applausi per lui". L'altra prestazione convincente è fornita da Noah Okafor, premiato con un 6.5: "Offre a Pulisic l’assist del gol e nel secondo tempo - pur senza stupire con effetti speciali - è tra i pochi a proporre qualcosa di interessante". Stesso voto anche per Pierre Kalulu, al rientro: "Non giocava dal 29 ottobre, a Napoli, quando si è infortunato. Entra bene in partita e salva il Milan su un pericolosissimo cross di Bereszynski".

Il resto della truppa rossonera oscilla tra il 5.5 e il 6. Tra le insufficienze leggere vanno citate quella di Loftus-Cheek, Reijnders, Theo, Giroud e Thiaw. L'insufficienza grave arriva inevitabile per Luka Jovic che non si vede quasi mai (4.5): "Ci si accorge della sua presenza in campo solo al momento del cambio". Per Stefano Pioli la valutazione è il minimo, 6: "Senza Leao e contro un avversario che giocava sotto palla non era facile venire a capo della partita. Essendo poi il match incastonato tra i due impegni in Europa League con lo Slavia Praga, non è il caso di sottilizzare".