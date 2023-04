Le pagelle di Tuttosport: Origi disastroso, il migliore è Tonali

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non fa sconti Tuttosport nelle sue pagelle che già dal titolo bocciano in pieno Divock Origi, definito come un "disastro". Il voto è 4 per l'attaccante belga, la motivazione è eloquente: "Non ne azzecca una". Bocciato anche il suo partner d'attacco Rebic (5), così come Bennacer, Calabria e Theo (5.5). Anche per Stefano Pioli il voto è 5.5: "Non convince lo schieramento iniziale e i cambi sono stati forse un po' tardivi". Il migliore è Sandro Tonali (6.5), definito "il motore del centrocampo rossonero".