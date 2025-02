Le pagelle di Tuttosport: Theo bullo ingiustificabile. Un peccato capitale togliere Gimenez, Felix un pianto nella ripresa

Il Milan pareggia contro il Feyenoord e viene eliminato dalla Champions League. Volto di questo fallimento Theo Hernandez (voto 3), ritenuto essere dai colleghi di Tuttosport, e non solo, il peggiore in campo. Oltre al francese c'è da dire che anche Sergio Conceiçao ha le sue colpe (voto 5), dato che alcune scelte, non tanto di formazione ma nei cambi, non hanno convinto del tutto, ed il risultato finale lo dimostra.

Per il resto quello di ieri è stato un Milan ordinato e volenteroso, quantomeno fino all'espulsione di Theo, trascinato ancora una volta dal suo bomber, Santiago Gimenez (voto 7), che a pochi secondi dall'inizio della partita ha segnato il gol del vantaggio rossonero che ha illuso un pochino tutti. Bene anche Thiaw (voto 6,5) e Walker (voto 6,5), mentre ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, soprattutto nel secondo tempo, da Rafael Leao (voto 5,5) e Joao Felix (voto 5) "Tanto bello quanto lezioso nel primo tempo, un pianto nella ripresa".

Insufficienza anche per Pavlovic (voto 5), punito per essersi perzo Carranza in occasione del pareggio del Feyenoord. Unico errore della sua notte ma decisivo per l'eliminazione del Milan.