Le pagelle di Cutrone: tanto lavoro ma senza killer instinct

Prova di sacrificio, di carattere, ma senza killer instinct. Patrick Cutroneha lavorato tantissimo per la squadra, si è mosso per tutta la partita e anche quando è rimasto senza Gonzalo Higuain è riuscito a fare reparto da solo. I suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, ogni giorno che passa è sempre più importante e questa è un'ottima notizia anche per Roberto Mancini e per la Nazionale italiana.

I VOTI:

MilanNews.it: 6

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

La Repubblica: 5,5