Le pagelle di Piatek: cacciatore di taglie, 20' per gli applausi di San Siro

Gli bastano appena venti minuti per far capire a tutti che non è un fuoco di paglia. Krzysztof Piatek corre, sgomita, strappa. Mette in difficoltà perfino Koulibaly. La sua prima presenza col Milan è più che positiva, tanto che per qualcuno il migliore dei rossoneri è lui. Ha lo sguardo determinato di chi vuole fare bene a tutti i costi nella prima grande squadra della sua carriera. Attenti al Pistolero rossonero: nel primo round col Napoli ha già caricato il fucile.

MilanNews.it: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5