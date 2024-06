Le pagelle italiane di Theo post Polonia: "Qualche accelerazione, ma siamo ai minimi sindacali"

vedi letture

Dopo due prestazioni poco convincenti contro l'Austria (vittoria per 1-0 con un autogol) e l'Olanda (pareggio a reti bianche), la Francia del Ct Deschamps e dei tre rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia che era già certa dell'eliminazione. Nonostante i transalpini abbiano recuperato il leader e capitano Mbappé, autore del gol su rigore a inizio secondo tempo, non sono riuscita a portarsi a casa il risultato: il pareggio, sempre su rigore, porta la firma di Lewandowski.

LE PAGELLE ITALIANE DI THEO HERNANDEZ

Gazzetta dello Sport 6: "Qualche accellerazione, ma siamo ai minimi sindacali per Theo Hernandez"

Tuttosport 7

Il Corriere dello Sport 6

LA PAGELLA DI THEO HERNANDEZ A CURA DI MILANNEWS.IT

La pagella di Theo Hernandez, 6: "Sufficienza piena, quasi da 6+. Sempre uno dei giocatori più coinvolti nella manovra francese, nonostante sia un terzino: questo anche grazie alla vicinanza in campo con Mbappè e Barcola che spesso combinano con il milanista. In avvio di partita si inserisce sul secondo palo e solo uno strepitoso Skorupski gli nega la gioia del gol. In difesa è attento ma là davanti, nel secondo tempo, si vede un po' troppo poco. Comunque, una delle poche certezze di questa Francia".