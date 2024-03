Le parole di Ibra confermano: la decisione su Pioli verrà presa solo a fine stagione

Presente in Arabia Saudita in occasione del Gran Premio di Formula 1, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky anche di Stefano Pioli e della sua conferma in vista della prossima stagione, tema che sta dividendo parecchio i tifosi milanisti: "Cosa deve fare Stefano Pioli per la riconferma? Deve continuare così, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui".

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, le parole dello svedese, che è sempre più al centro del progetto Milan, confermato lo scenario tratteggiato nelle ultime settimane: una decisione sul destino di Pioli e quindi della panchina rossonera verrà presa solo a fine stagione in base ai risultati che avrà ottenuto il Diavolo (l'Europa League avrà un ruolo chiave).