Le parole di Pioli sul CorSport: "Non siamo ancora grandi"

La gara contro la Salernitana ha portato in dote al Milan, un pareggio letteralmente inutile: sia se si guarda alla classifica, sia se si guarda al morale. Al termine della gara Stefano Pioli ha commentato e ha riconosciuto che ci sono alcuni errori ricorrenti: la domanda allora è perchè non si sono ancora visti dei miglioramenti? Il Corriere dello Sport titola con questa frase del tecnico rossonero: "Non siamo ancora grandi".

Pioli ha commentato così: "La partita ci lascia rimpianti, come tante volte in questa stagione. Non siamo ancora grandi". Il tecnico poi dice la sua anche sulla situazione infortuni, che sta diventando semplicemente imbarazzante: "È difficile capire i motivi, onestamente son tanti. È un problema da rimediare in tempi brevi e che ci vede in difficoltà. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, come prevenzione e cure. Al momento il lavoro non ci dà i risultati che speravamo di ottenere".