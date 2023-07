Le parole di Thiaw dopo il suo primo gol (non ufficiale) con la maglia rossonera

Malick Thiaw è stato uno dei protagonisti rossoneri dell'amichevole persa ai rigori con la Juve nella notte italiana: del tedesco sia il primo gol che l'assist per il secondo firmato da Giroud. Si tratta del primo gol (non ufficiale) di Thiaw con la maglia rossonera: anche se bisognerà ancora aspettare per la prima gioia in una partita ufficiale, si tratta comunque di un bel momento per il tedesco che ha commentato così ai micorfoni di Milan Tv in zona mista dopo la partita. Le sue parole: "Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con il Milan. Il primo gol è sempre speciale e non penso che me lo dimenticherò. Sono felice"