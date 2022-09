Le percentuali SISAL per il derby tra Milan e Inter

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Boserman, esperto SISAL, si è così espresso sulle percentuali per il derby di domani: "Si viaggia sul filo dell'equilibrio, "36% Inter, 35% Milan e 29% per il pareggio. I rossoneri non vincono il derby in casa da 6 anni e mezzo. Ci potrebbe essere un ribaltone come nell'ultimo derby al 15%, mentre visti i tiratori un gol da fuori aerea è dato al 31%. Giroud e Lautaro i possibili protagonisti, entrambi in gol al 30%".