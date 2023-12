Le possibili avversarie del Milan nei playoff di Europa League

Il sorteggio per l'edizione dei playoff di Europa League 2023-2024 - ai quali parteciperà anche il Milan - è in programma lunedì 18 dicembre alle ore 13:00. Si sfideranno le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions League e le seconde dei gruppi di Europa League, mentre le prime in classifica sono già qualificate agli ottavi.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Sparta Praga (CZE)

Rennes (FRA)

Sporting Lisbona (POR)

Tolosa (FRA)

Qarabag (AZE)