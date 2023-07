Le probabili formazioni di Real Madrid-Milan

vedi letture

Contro il grande Real Madrid potrebbe trovarsi un Milan ancora senza tanti big: i vari Leao, Theo, Giroud e Maignan, infatti, hanno svolto ancora pochi allenamenti dopo il rientro delle vacanze e per loro, nell'amichevole di questa notte, è previsto solo qualche minuto a gara in corso.

La formazione titolare del Milan, dunque, dovrebbe essere la seguente:

MILAN (4-3-3)

Sportiello

Calabria Gabbia Tomori Florenzi

Loftus-Cheek Krunic Pobega

Messias Colombo Pulisic

A disposizione: Maignan, Mirante, Nava, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez, Simic, Bartesaghi, Reijnders, Zeroli, Adli, Romero, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traore, De Ketelaere.

Allenatore: Pioli

LA FORMAZIONE DEL REAL MADRID

Questa la probabile formazione degli spagnoli:

REAL MADRID (4-4-2)

Courtois

Lucas Vasquez, MIlitao, Nacho, Mendy

Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham

Rodrygo, Vinicius

DOVE SEGUIRE IL MATCH

Real Madrid-Milan, amichevole valida per la tournée negli Stati Uniti dei rossoneri in programma alle 4:00 italiane, sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su Sky Sport Summer al canale 201 del satellite e su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it.