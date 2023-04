Le richieste di Pioli al suo Milan: "La mia squadra deve andare in campo con le idee chiare e uno spirito forte"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match di campionato in programma domani sera in casa della Roma, ha raccontato cosa chiede alla sua squadra quando scende in campo: "La mia squadra deve andare in campo con le idee chiare e uno spirito forte".