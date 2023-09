Le robe indegne sono altre. Il calcio è dei tifosi solo quando fa comodo

Su questi lidi nei giorni scorsi abbiamo cercato di veicolare un messaggio sicuramente poco popolare vista la situazione, ma comunque valido. Sicuramente onesto. Non esiste, nel calcio di oggi, voler addossare problemi o spostare attenzioni negative su dei tifosi che cercano di esprimersi fischiando. E occhio, fischiando. Quando invece si sconfina nel becero e nella maleducazione non c’è motivazione che tenga. Ma il fischio è alla base del tifo, dell’esprimersi, del manifestare dissenso e fastidio.

E quindi visto che non si riesce a far passare un messaggio preconfezionato ecco che è il (futuro) colpevole a diventare preconfezionato.

Si accetti con serenità che il giocatore Gianluigi Donnarumma, anche per motivazioni più grandi di lui, per tanti tifosi milanisti e non (perché è un sentimento che travalica la fede calcistica) rappresenta un qualcosa che non piace. Non piace perché va contro dei “valori”, non piace perché è simbolo di una deriva che il calcio sta prendendo da anni, non piace perché rappresenta un un sistema che tende a proteggere gli assistiti di certi procuratori esentandoli da normale critica. Non piace perché sì. Chi ha la fortuna di raccontare questo sport per lavoro accetti in modo sereno, che non vuol dire poi arrivare ad essere d’accordo, che a tante persone possa non piacere. E quando qualcosa non piace si esprime dissenso, nei limiti del buoncostume e dell’educazione.

Dice: eh ma la Nazionale. Giusto, punto di vista condivisibile. Ma non è l’unico e soprattutto non è l’unico giusto. Non è di certo una situazione piacevole per chi va in campo, ma non è la prima volta e non sarà l’ultima che un calciatore, anche degli stessi colori, venga fischiato e contestato. Si accetti che non tutti danno la stessa importanza alle stesse cose. Non si può imporre con la forza un qualcosa che viene sistematicamente rifiutato.

E soprattutto, se l’Italia ieri sera avesse ottenuto un altro risultato negativo sarebbe stato imbarazzante far ricadere, sempre con il solito detto-non detto, la colpa su chi aveva scelto di fischiare un giocatore diventato simbolo, per loro, di quello che non piace nel calcio. Due anni fa l’allora giornalista di Sky Sport Matteo Marani commentava così la querelle Donnarumma: “Noi siamo le scelte che facciamo”. E la scelta fatta dal portiere, non si sa quanto condizionata da fattori esterni, l’ha fatto diventare un emblema negativo. Sarebbe da matti pensare di poter e voler condizionare le scelte altrui, ma è altrettanto folle avere la superbia di voler controllare eventuali reazioni (educate e nei limiti delle regole).

Da matti vedere anche che un calciatore professionista si rivolga con certi termini verso tifosi paganti e liberi di esprimersi nel modo che ritengono migliore. Frattesi, le robe indegne sono altre. Molto meglio invece il ct Spalletti che, anche se evidentemente seccato dalla situazione, ha tirato le orecchie al suo calciatore chiedendo di rispondere con i fatti: "Siamo privilegiati, se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi. Uno nella personalità che ha non va a reagire mai: a volte si può reagire con gli atteggiamenti, altre volte con le parole. Altre volte ancora si sta zitti e si va a lavorare ancora meglio. E non mi stanno bene quelli che poi reagiscono sui social con delle frasettine. Noi abbiamo il dovere di comportarci come professionisti, non come bambini viziati. Si sta zitti".

Essere giornalisti è un privilegio: si ha la possibilità ed il dovere di raccontare al lettore, in questo caso il tifoso, le cose per quelle che sono. Non per quelle che qualcuno vorrebbe che fossero. Il “messaggio” va raccontato, e se non si trovano le reazioni che ci si aspettava di ricevere allora non va comunque imboccato con forza, in nessun modo.

Vero che rispetto a qualche anno fa sono cambiate le dinamiche: è tutto infinitamente più controllato e filtrato, ed è quindi difficile portare alla tavola del consumatore un prodotto completo e non setacciato. Ma non per questo è giustificata la corsa al veicolare certe narrazioni per far contento l’amico o l’amico dell’amico. Essere cronisti è un conto, membri di un ufficio stampa un altro.

C’è bisogno di essere sereni e non superbi quando ci sono due o più punti di vista, tutti equamente educati e validi. C’è bisogno invece di essere decisi, diretti e quando i problemi sono reali: senza preconfezionare colpevoli per cercare di salvare la poltrona. Perché i problemi di un'Italia che non ha partecipato alle ultime due edizioni della Coppa del Mondo e che ha rischiato di non qualificarsi, da campione in carica, alla prossima edizione degli Europei non sono e non possono essere ridotti a dei tifosi che fischiano un calciatore. Che qua nessuno è fesso.