Le seconde linee non tradiscono Pioli. Il Milan vince ancora e chiude primo nel girone

Primi anche in Europa League. Continua a sorprendere Milan che riesce a chiudere al primo posto il girone H di Europa League (anche grazie al ko del Lille) e così lunedì può sperare in un sorteggio più clemente per i sedicesimi di finale. E’ un Milan sorprendente perché scesa in campo con una squadra piena di ragazzini (ben 4 giocatori del 2000 nella trasferta di Praga) e tanti all’esordio o con poco minutaggio come Conti, Kalulu, Duarte e Tatarusanu. Ma la riposta è stata buona, il Milan ha superato anche questo test e si gode il primo posto nel girone di Europa League oltre che in campionato. E in riferimento a chi fin ora ha avuto poco minutaggio, Pioli ha risposto così: “Sono molto soddisfatto, i giocatori che abbiamo utilizzato meno ci hanno permesso di mantenere alto il livello degli allenamenti e contro lo Sparta lo hanno confermato. Ho un gruppo serio e di alte qualità morali". Decisiva la rete di Hauge che ha portato a 4 le marcature in stagione con la maglia rossonera. Il Milan con l’1-0 allo Sparta Praga ha trovato la quindicesima vittoria stagionale, la ventottesima nel 2020. Numeri davvero importanti per i ragazzi allenati da mister Pioli. Addirittura era dal marzo 1993 che i rossoneri non rimanevano imbattuti in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 match esterni in quel caso). Il Milan continua a volare, in Italia e in Europa, per un anno davvero speciale per la banda di Stefano Pioli. E domenica arriva il Parma.