Le soluzioni di Pioli per il centrocampo se non arriverà nessuno dal mercato

Ieri Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha chiaramente affermato che il Milan è ancora attivo sul mercato. La posizione di bisogno attualmente è la difesa e sicuramente il club farà in modo di trovare un altro rinforzo. Il tecnico però ha precisato che anche a centrocampo, se dovesse spuntare un'opportunità, la si potrebbe cogliere al volo.

Nel caso in cui però questa opportunità non dovesse verificarsi, per la mediana rossonera quali sarebbero le soluzioni? Una è già realtà e si chiama Yacine Adli, che Pioli ha etichettato ieri come "nuovo acquisto". Il tecnico però potrebbe adattare tranquillamente il neo arrivato Filippo Terracciano, senza considerare anche Kevin Zeroli, capitano 18enne della Primavera.