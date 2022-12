Le spese per gli intermediari sono già al livello pre-Covid: il report FIFA sul mercato

Fonte: tuttomercatoweb.com

La FIFA ha redatto l'annuale report sul mercato e sulle operazioni degli intermediari nei trasferimenti internazionali. Per intermediazione la FIFA specifica che intende 'ogni rappresentazione che riguardi i giocatori e/o i club in un trasferimento". I club sono obbligati a inserire i nomi e le commissioni degli intermediari coinvolti nei trasferimenti internazionali.

I numeri generali

Nel 2022, gli intermediari sono stati coinvolti in 4139 trasferimenti internazionali, oltre il 20% del totale. 520 club dei 4762 registrati hanno coinvolto n intermediario nel processo e il 16,9% dei giocatori sono stati rappresentati o assistiti da un intermediario. Per quel che riguarda il calcio femminile, il 24% dei trasferimenti (106 su 340) ha coinvolti intermediari.

Più trasferimenti con intermediari. Italia seconda

L'analisi di FIFA considera che i trasferimenti che hanno coinvolto intermediari riguarda un 22,4% crescente rispetto al 2021. I trasferimenti con intermediari hanno riguardato 60 Federazioni e le top ten sono tutte europee. Prima l'Inghilterra con il 45,5%, poi l'Italia con il 37,6%, a sorpresa terza la Danimarca con il 30,6%.

L'impatto degli svincolati

Due terzi dei trasferimenti internazionali ha riguardato giocatori svincolati. In questi di fatto non può esserci un intermediario coinvolto per il club che rilascia il giocatore ma è presente comunque nel 7,6% dei trasferimenti. Chi cede il giocatore ha un intermediario in Italia più che in altri paesi: 21,4% con la Serbia al secondo posto col il 21%.

Spese di nuovo aumentate

Dopo una diminuzione delle spese nel 2020 e nel 2021, le spese sono tornate al periodo pre-pandemico con 622,8 milioni di dollari nel 2022, a confronto dei 654,7, record del 2019 (comunque seconda cifra di sempre). Non solo: si tratta di record per i soldi versati dai club acquirenti. Del totale, ben 599,3 sono stati spesi da club della UEFA, una cifra monstre se consideriamo che al secondo posto c'è Conmebol a 16,3. Le singole leghe: guida l'Inghilterra a 203, poi l'Italia con 88,5 milioni di dollari complessivi.