Le statistiche dell'undicesima giornata: Milan al top per possesso palla

La sconfitta maturata in casa del Milan sabato sera con l'Udinese sicuramente non rappresenta la migliore prestazione della banda di Pioli quest'anno, per usare un eufemismo. I dati relativi all'undicesima giornata fanno capire come i rossoneri abbiano tenuto molto il pallone, senza mai essere in grado di impensierire gli avversari: il Milan è la squadra con più possesso palla tra le 20 di Serie A, con un totale di circa 38 minuti. L'Udinese ha totalizzato 14 minuti con il pallone in possesso, il dato più basso tra tutti.