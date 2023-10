Le statistiche dopo Borussia Dortmund-Milan: questi gli Opta Facts post gara

Ci sono molti numeri, curiosità e statische particolari che riguardano il Milan dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund di Edin Terzic. Gli Opta Facts post Borussia Dortmund-Milan. Può sicuramente sorridere la difesa rossonera: infatti Il Milan è una delle due squadre, insieme al Barcellona, che non ha ancora subito gol in questa edizione della UEFA Champions League. Curioso caso è invece quello che accomuna il Milan di Pioli a quello di Allegri nel 2012\13: infatti Il Milan ha pareggiato due incontri di fila in UEFA Champions League per la prima volta da ottobre 2013 (vs Ajax e Barcellona in quel caso). Statistiche che riguardano anche i gialloneri di Reus e Haller: nelle ultime sei stagioni di Champions League (tra il 2018/19 e il 2023/24), il Borussia Dortmund ha perso solo una delle 16 partite casalinghe nella fase a gironi (9V, 6N): 1-3 contro l'Ajax nel novembre 2021.

Solamente in due occasioni (19 contro il Tottenham nel marzo 2019 e 20 contro il Marsiglia nel settembre 2011), il Borussia Dortmund ha calciato più volte senza trovare la via della rete che contro il Milan in un match di UEFA Champions League dal 2003/04 (18). Impatto importante per ciò che concerne il nuovo Milan Americano: con Yunus Musah e Christian Pulisic, il Milan è diventata la prima squadra italiana a schierare due giocatori americani dal primo minuto in una gara della moderna UEFA Champions League (dal 1992/93). Un dato importante anche per il nuovo numero 11 del Milan: 50ª presenza di Christian Pulisic in Champions League, più del doppio di qualsiasi altro giocatore americano nel torneo (Weston McKennie, 24).