Le statistiche - Fiorentina-Milan fa 80! I viola senza calci da fermo…

Fiorentina-Milan taglia il traguardo delle 80 rappresentazioni sul palcoscenico della Serie A. Dai 79 incontri già disputati emerge un bilancio in… viola: 31 successi dei padroni di casa contro i 25 degli ospiti (i segni X ammontano a 23), 114 gol marcati dai toscani a fronte dei 102 fatti dai lombardi.

Però il club di Firenze non batte al Franchi e in Serie A quello di Milano dalla prima giornata dell’annata 2015-2016: 2-0, Marcos Alonso al 38’ su punizione, Ilicic al 56’ su calcio di rigore. Insomma, doppietta da calci di faremo. Successivamente ecco 2 pareggi, 0-0 nel 2016-2017 e 1-1 nel 2017-2018, e il successo rossonero di un campionato fa: 0-1 con Calhanoglu man of the match al 35’ con un colpo di testa.

La compagine di Iachini in casa ha raccolto 13 punti (3V – 4X – 5P con 12GF e 16GS). La vittoria più recente è rappresentata dall’1-0 sulla Spal lo scorso 12 gennaio. Dopo ci sono stati lo 0-0 col Genoa e l’1-2 con l’Atalanta. L’undici di Pioli (ex) lontano dal Meazza ha fatto 18 punti (6V – 0X – 6P con 14GF e 18GS). In esterna è reduce dalla sconfitta subita nel derby dopo essere stato in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo. Curiosamente non pareggia dal 20 aprile 2019, 1-1 al Tardini di Parma.

Da segnalare che assieme i due club hanno totalizzato ben 15 clean sheet nella Serie A 2019-2020, 9 il Diavolo e 6 la Viola. Considerato che lo 0-0 è il risultato più ricorrente (assieme all’1-1) negli scontri diretti in riva all’Arno… Capitolo rigori. La Fiorentina non ne calcia uno al Franchi dalla prima giornata di campionato, avversario il Napoli. Il Milan in questo torneo ne conta 4 (100% trasformati in gol), tutti ricevuti in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

79 incontri disputati

31 vittorie Fiorentina

23 pareggi

25 vittorie Milan

114 gol fatti Fiorentina

102 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Milan 3-0, 18° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Milan 0-1, 36° giornata 2018/2019