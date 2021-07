Le ultime di formazione su Belgio-Italia. Chiesa dal 1': De Bruyne verso il recupero

Mancano tre ore al fischio d'inizio della gara tra Belgio e Italia. Le scelte di formazione di Mancini e Martinez si stanno pian piano delineando e la sensazione è che Chiellini possa farcela per un posto dal 1'. Il capitano verso il recupero ma è comunque pronto Acerbi per un posto in difesa. Confermata anche in rifinitura la scelta di Chiesa al posto di Berardi, nel Belgio il grande dubbio sembra Eden Hazard. De Bruyne pare recuperato e pronto per giocare, il madridista è ben più che incerto: al suo posto Mertens o Carrasco.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens (Carrasco), De Bruyne; Lukaku. All. Martinez.