Le ultime tracce di Kalulu: il suo rendimento nella scorsa stagione

Il Milan è in costante emergenza a causa degli innumerevoli infortuni che stanno falcidiando la rosa di quest'anno. Tra i meno fortunati c'è Pierre Kalulu, che a inizio stagione è rimasto ai box per un problema muscolare che gli ha fatto saltare 7 partite. Tornato a disposizione, ecco un nuovo crack contro il Napoli, questa volta più serio: il francese è stato obbligato ad operarsi al tendine del retto femorale sinistro, e da lì non si è più visto in campo. Per lui lo stop sarà ancora lungo, e si rivedrà in campo verso marzo 2024.

Per trovare tracce del vecchio Kalulu, purtroppo, occorre tornare alla scorsa stagione. Il suo rendimento era stato ottimo, in linea con quello della stagione dello Scudetto, anno in cui diventò uno dei beniamini rossoneri. L'anno scorso, su 36 convocazioni, Kalulu è stato schierato titolare in 26 occasioni, con 8 partite da subentrato. Ha messo a segno anche un gol, contro la Roma, e ha rimediato 4 cartellini gialli in tutto il campionato di Serie A.