Le vacanze natalizie nella storia del Milan: gli orari del Museo Mondo Milan

MilanNews.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Iniziano in queste ore, per molti tifosi e appassionati, le vacanze natalizie. Quale migliore occasione per passare un Natale, in attesa del ritorno del campionato, in compagnia dei colori rossoneri? Il Museo Mondo Milan, che raccoglie in trofei e cimeli gloriosi i 123 anni del Club, resterà aperto nei seguenti orari:

APERTURA

Tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18)

CHIUSURA

24, 25, 26, 31 dicembre

1, 2 gennaio